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Об этом 22 ноября сообщили окружная прокуратура в Люблине и RMF24, передает RegioNews.

Фрагменты ракет были обнаружены в трех населенных пунктах: Новом Липовце Белгорайского уезда, Руднике Нижанского уезда и Молодичи Ярославского уезда. Все они находятся вблизи украинской границы – в Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

По результатам осмотра мест падения и предварительным выводам военных экспертов, на всех трех локациях обнаружили части именно крылатых ракет Х-101.

По предварительным данным следствия, ракеты были изготовлены в четвертом квартале 2026 года на предприятии в российском городе Дубна Московской области.

В Новом Липовце и Руднике обзор территорий уже завершен. В Молодичи работы пришлось перенести на утро 23 ноября из-за сложного рельефа местности и темноты.

Все найденные обломки и собранные материалы будут переданы на специализированные экспертизы.

Инцидент уже вызвал реакцию НАТО. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности защищать каждый сантиметр территории Польши. В Брюсселе также созвали заседание Североатлантического совета.

В то же время, Варшава планирует обратиться к союзникам с требованием усилить противовоздушную оборону Польши и восточного фланга НАТО. Однако, по словам замминистра обороны Павела Залевского, страна пока не планирует инициировать консультации по четвертой статье Североатлантического договора.

Напомним, что во время массированной российской атаки на Украину ночью и утром 20 ноября Польша объявила воздушную тревогу в нескольких воеводствах и привела системы противовоздушной обороны в повышенную готовность. Сетью распространялось видео на котором видна вспышка и взрыв.

По словам министра зарубежных дел Украины Андрея Сибиги , очередное нарушение воздушного пространства Польши свидетельствует об опасности, которую российская агрессия несет для европейской и трансатлантической безопасности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что попадавшие на территорию Польши российские беспилотники и ракеты запускались якобы по ошибке.