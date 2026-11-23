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Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

В результате российской атаки загорелись квартира, четыре легковых и один грузовой автомобиль.

Известно о трех пострадавших, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте работают подразделения ГСЧС, ликвидирующие последствия обстрела.

Напомним, в Киевской области продолжаются поисково-спасательные работы на месте разрушенного в результате российской атаки дома. Спасатели деблокировали из-под завалов тела 11 погибших.