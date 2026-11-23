Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись BMW 530 под управлением 40-летнего жителя Волынской области и Dacia Duster, за рулем которого находился 72-летний житель Львовского района.

От полученных травм водитель Dacia погиб на месте аварии.

Водитель BMW и его 37-летний пассажир, также житель Волынской области, пострадали. Обоих доставили в больницу.

Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, утром 20 ноября на Львовщине легковушка столкнулась с двумя автопоездами. В результате аварии травмировались два человека.