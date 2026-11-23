Кушнер анонсировал переговоры Украины, США, Европы и России по безопасности в Европе
Представители Украины, США, европейских стран и России в ближайшие недели планируют провести переговоры по формированию общей архитектуры европейской безопасности
Об этом заявил специальный представитель президента США Джаред Кушнер, передает RegioNews.
По его словам, стороны намерены сотрудничать в рамках частных переговоров и многосторонних дискуссий, чтобы попытаться достичь общего согласия по поводу будущей системы безопасности в Европе.
Кушнер подчеркнул, что возможные договоренности должны предусматривать четкие обязательства, взаимную ответственность и надежный механизм их выполнения. По его мнению, это поможет убедиться, что все стороны готовы предпринять необходимые шаги по достижению мира.
В то же время представитель президента США подчеркнул, что пока никакие договоренности нельзя считать согласованными, пока стороны официально их не утвердят.
"Готовность к диалогу по этим историческим вопросам создает важную возможность остановить кровопролитие", – отметил Кушнер.
Напомним, Владимир Зеленский 19 ноября провел встречу со специальным представителями президента США Стивом Виткоффом, Джаредом Кушнером и европейскими советниками по национальной безопасности. Одной из ключевых тем переговоров стали гарантии безопасности Украины. В частности, стороны обсудили механизмы, которые должны стать реальным сдерживающим фактором России.
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