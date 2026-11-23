Фото: Национальная полиция

В Каменецком служебная собака Кэш помогла полицейским найти 13-летнюю девушку, которая исчезла после семейного конфликта. Ребенок провел вне дома всю ночь, а его телефон был выключен

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

К правоохранителям обратился отец девушки и сообщил о ее исчезновении. Как выяснилось, поздно вечером после ссоры с близкими подросток скрылась из дома через окно. Где она находится, родные не знали.

К поискам привлекли весь личный состав Каменец-Подольского районного управления полиции, а также кинолога Олега Капитанчука со служебной собакой Кешем.

Четвероногий помощник взял след и повел правоохранителей в направлении соседнего села. Там же, у знакомых, полицейские и нашли девушку.

К счастью, никаких противоправных действий в отношении ребенка не совершали. Правоохранители вернули ее домой.

Напомним, на Прикарпатье досих пор ищут 32-летнего жителя Днепра, заблудившегося в горах близ озера Неистовое 13 ноября. Спасатели обследовали десятки гектаров леса и более 78 км горных маршрутов.