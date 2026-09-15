У Путіна відреагували на ідею енергетичного перемир'я з Україною

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Прессекретар Володимира Путіна Сергій Пєсков заявив, що Кремль нібито підтримує ідею енергетичного перемир’я з Україною, про яку раніше говорив президент США Дональд Трамп

Про це Пєсков сказав у коментарі російським медіа, передає RegioNews.

За його словами, у Кремлі вважають таку ініціативу "дуже гарною" та заявляють, що підтримують контакти з американською стороною.

Пєсков заявив, що припинення ударів по енергетичних об’єктах нібито дозволило б РФ безперешкодно забезпечувати власний внутрішній ринок нафтопродуктами.

Водночас, за словами Пєскова, для виходу російських нафтопродуктів на світові ринки необхідно забезпечити "безпечне торговельне мореплавання"для танкерів.

Пєсков додав, що Кремль продовжить обговорювати цю ініціативу з представниками США.

Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що Україна погодилась не завдавати ударів по енергетичних об'єктах на території РФ, а росіяни нібито погодились робити те саме щодо України.

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