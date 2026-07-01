Удар Фламинго по заводу с Искандерами: появились новые кадры из Волгограда

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Недавно украинские защитники ракетами Фламинго ударили по заводу "Титан-Баррикады" в Волгограде. На этом заводе россияне производят "Искандеры"

Об этом сообщают "Схемы", передает RegioNews.

Эти кадры сделаны спутниками компании Vantor 1 июля. Можно увидеть по меньшей мере два существенно поврежденных корпуса российского завода. Следует отметить, что на этом заводе производят пусковые установки, арителийские системы и компоненты для стратегических и тактических ракетных комплексов, в частности, "Искандер-М", "Ярс" и "Тополь-М".

Напомним, ранее в сети показали, как украинские ракеты Фламинго атаковали завод в Волгограде в РФ. На кадрах можно увидеть панораму двух попаданий.