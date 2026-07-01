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01 июля 2026, 21:34

Массированная атака на Днепропетровщину: враг выпустил более 40 снарядов, есть раненые

01 июля 2026, 21:34
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Фото: Днепропетровская ОВА
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На Днепропетровщине 1 июля два человека из-за российских обстрелов получили ранения. Более 40 раз враг атаковал четыре района области беспилотниками и артиллерией

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

В Днепровском районе страдали Солонянская, Новоалександровская и Петриковская общины. Повреждены сельхозпредприятие, автомобили, сельскохозяйственная техника. Возникли пожары. Ранены двое мужчин 49 и 59 лет. Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

На Никопольщине под ударом были Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская, Покровская и Мировская общины. Поврежденны общежитие, инфраструктура, частные дома.

Противник нанес удар и по Петропавловской, Васильковской и Славгородской общинах на Синельниковщине. Поврежденные автомобили.

В Павлоградском районе россияне целили по Юрьевской общине. Произошел пожар.

Напомним, что в результате российского удара управляемой авиабомбой по Харькову 1 июля погиб 15-летний парень. Еще 29 человек обратились за медицинской помощью, среди пострадавших — трое детей

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