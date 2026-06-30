Попадания украинских Фламинго по заводу в Волгограде: появилось видео

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В сети показали, как украинские ракеты Фламинго атаковали завод в Волгограде в РФ. На кадрах можно увидеть панораму двух попаданий

Такие кадры были опубликованы в канале Еxilenova+, передает RegioNews.

Речь идет о двух ударах ракетами FP-5 Flamingo производства украинской компании Fire Point по заводу "Титан-Баррикады" в Волгограде. Президент Украины говорил о том, что удар был нанесен по заводу, где россияне производят артиллерийские системы, пусковые установки и компоненты ракетных комплексов.

Напомним, каналы россиян утром 27 июня сообщают о взрывах в Волгограде . Местный губернатор подтвердил "прилеты". Также воины "Альфа" СБУ нанесли удары по линейно-производственно-диспетчерской станции "Второво" во Владимирской области РФ. Ранее, еще 10 июня, СБУ ударили по этой же станции впервые