Террор Сумщины: враг атаковал гражданскую инфраструктуру и агропредприятия

Фото: ГСЧС

В течение 1 июля российские оккупанты совершили серию целенаправленных атак на гражданскую инфраструктуру Сумской области, используя ударные беспилотники

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

В Сумах из-за ударов БПЛА горел гражданский транспорт, а по другому адресу возник пожар на открытой территории.





В Буринской и Тростянецкой общинах под атакой оказались сельскохозяйственные предприятия.

В Белопольской общине – жилищный сектор: пылали три здания хозяйственного назначения.

Спасатели ликвидировали все пожары и оказали первоочередную помощь людям.

Напомним, что россияне продолжают терроризировать украинское население. Вечером 1 июля оккупанты в очередной раз ударили по Запорожью .