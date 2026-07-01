Террор Сумщины: враг атаковал гражданскую инфраструктуру и агропредприятия
В течение 1 июля российские оккупанты совершили серию целенаправленных атак на гражданскую инфраструктуру Сумской области, используя ударные беспилотники
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
В Сумах из-за ударов БПЛА горел гражданский транспорт, а по другому адресу возник пожар на открытой территории.
В Буринской и Тростянецкой общинах под атакой оказались сельскохозяйственные предприятия.
В Белопольской общине – жилищный сектор: пылали три здания хозяйственного назначения.
Спасатели ликвидировали все пожары и оказали первоочередную помощь людям.
Напомним, что россияне продолжают терроризировать украинское население. Вечером 1 июля оккупанты в очередной раз ударили по Запорожью .
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