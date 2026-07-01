В Хмельницкой области будут судить мужчину, который систематически насиловал малолетнюю падчерицу

Фото: Офис Генерального прокурора

В Хмельницкой области будут судить мужчину, который в течение 2025-2026 годов неоднократно насиловал свою малолетнюю падчерицу

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, впервые это произошло, когда ребенку было 10 лет.

Он пользовался моментами, когда оставался с девочкой без присмотра других взрослых. Последний эпизод, по данным следствия, произошел в апреле 2026 года, когда мать ребенка находилась на стационарном лечении с младшим сыном.

В тот же день девочка рассказала о пережитом близкой родственнице. Она сразу обратилась к правоохранителям.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт к нему. В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога.

Ему инкриминируют изнасилование малолетнего лица, совершенное повторно (ч. ч. 4, 6 ст. 152 УК Украины).

Напомним, что прокуратура завершила досудебное расследование в отношении 19-летнего парня, надругавшегося над падчерицей своего дяди на Харьковщине . Ребенок долгое время молчал из-за угроз злоумышленника, но в конце концов рассказал правду.