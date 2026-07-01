"Присвоила 2 млн грн": в Киеве бухгалтера управления образования приговорили к 5 годам тюрьмы

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве к 5 годам лишения свободы приговорена бывшая бухгалтерша Управления образования Дарницкой РГА, которая незаконно насчитала себе 2 млн грн

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Суд признал виновной бывшую бухгалтерку Управления образования Дарницкой РГА в мошенничестве в особо крупных размерах.

Обвиняемая формировала сведения о начислении заработной платы, премий и других выплат работникам учебных заведений Дарницкого района города Киева.

Установлено, что начиная с августа 2023 года по октябрь 2025 года, она начисляла педагогам выплаты за работу по совместительству, пребыванию на больничном, премии, которые на самом деле не были предусмотрены. В сведениях реквизиты счетов людей, которые якобы должны были получить эти деньги, обвиняемая меняла на свои.

Таким образом, женщина насчитала себе почти 2 млн грн.

В суде обвиняемая свою вину признала и пообещала возместить нанесенный ущерб. По ее словам, к мошенничеству с деньгами ее подтолкнули долги по кредитам.

Женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей имущества, кроме жилья.

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