17:56  01 июля
Удар КАБ по Харькову: погиб подросток, количество пострадавших выросло до 29 человек
17:24  01 июля
В Хмельницкой области будут судить мужчину, который систематически насиловал малолетнюю падчерицу
16:23  01 июля
Трагедии на водоемах Харьковщины: за сутки погибли двое мужчин
UA | RU
UA | RU
01 июля 2026, 20:59

"Присвоила 2 млн грн": в Киеве бухгалтера управления образования приговорили к 5 годам тюрьмы

01 июля 2026, 20:59
Читайте також українською мовою
Фото: Киевская городская прокуратура
Читайте також
українською мовою

В Киеве к 5 годам лишения свободы приговорена бывшая бухгалтерша Управления образования Дарницкой РГА, которая незаконно насчитала себе 2 млн грн

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Суд признал виновной бывшую бухгалтерку Управления образования Дарницкой РГА в мошенничестве в особо крупных размерах.

Обвиняемая формировала сведения о начислении заработной платы, премий и других выплат работникам учебных заведений Дарницкого района города Киева.

Установлено, что начиная с августа 2023 года по октябрь 2025 года, она начисляла педагогам выплаты за работу по совместительству, пребыванию на больничном, премии, которые на самом деле не были предусмотрены. В сведениях реквизиты счетов людей, которые якобы должны были получить эти деньги, обвиняемая меняла на свои.

Таким образом, женщина насчитала себе почти 2 млн грн.

В суде обвиняемая свою вину признала и пообещала возместить нанесенный ущерб. По ее словам, к мошенничеству с деньгами ее подтолкнули долги по кредитам.

Женщине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей имущества, кроме жилья.

Напомним, что Криворожские правоохранители сообщили о подозрении директору филиала государственного предприятия за злоупотребление служебным положением.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Киев Бухгалтер
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
26 июня 2026
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Украина является самой заминированной страной мира: до 20% всей огромной территории загрязнено взрывоопасными предметами. О том, как люди выживают при таких условиях, и какие меры стоило бы предпринят...
25 июня 2026
Превратится ли Украина в "Скалу"? Что происходит в "полку Сырского"
Зверства в 425 ОШП рано или поздно ударят и по президенту Зеленскому
18 июня 2026
На грани взрыва. Почему украинцы все чаще идут на открытое сопротивление
Не всегда действия местных и центральных органов власти находят поддержку со стороны населения. В итоге люди вынуждены объединять усилия для отстаивания общественных интересов в правовом поле и не тол...
"Вас здесь никто не ждал": убийцы судмедэксперта из Изюма получили приговор суда
01 июля 2026, 20:32
В Харьковской области в результате столкновения с Toyota травмировался 16-летний мотоциклист
01 июля 2026, 19:56
Почти 50 млн грн убытков: в Киевской области будут судить регистратора за незаконные сделки с землей
01 июля 2026, 19:42
Пограничники разнесли "двухголовую курицу" россиян
01 июля 2026, 19:30
В Харьковской области полиция разоблачила три схемы сбыта контрафактного табака и алкоголя
01 июля 2026, 19:24
Сумщина расширяет перечень территорий боевых действий
01 июля 2026, 18:59
Террор Никопольщины: трем генералам армии РФ инкриминируют новые эпизоды преступлений против гражданских
01 июля 2026, 18:34
В Киеве по улице Николая Кравченко перекрыли движение транспорта
01 июля 2026, 18:17
Удар КАБ по Харькову: погиб подросток, количество пострадавших выросло до 29 человек
01 июля 2026, 17:56
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Заминированная страна. Можно ли вернуть жизнь на "мертвые земли"
Все публикации »
Валерий Пекар
Виталий Портников
Геннадий Друзенко
Все блоги »