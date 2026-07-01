В Киевской области мотоцикл влетел в иномарку: водитель погиб

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно 62-летний мужчина ехал на мотоцикле Honda. Он не учел безопасную скорость и интервал, в результате чего столкнулся с задней частью автомобиля Mitsubishi, за рулем которого была 23-летняя девочка.

Мужчину госпитализировали с травмами. К сожалению, он скончался.

"Следователи следственного управления полиции Киевщины по факту ДТП, повлекшего смертельные последствия, начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Кировоградской области столкнулись две легковушки. От силы удара автомобиля превратились в металлолом . В результате ДТП пострадали шесть человек.