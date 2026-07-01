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01 июля 2026, 21:15

В Киевской области мотоцикл влетел в иномарку: водитель погиб

01 июля 2026, 21:15
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Фото: Национальная полиция
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Авария произошла 30 июня по проспекту Князя Владимира в Белой Церкви. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно 62-летний мужчина ехал на мотоцикле Honda. Он не учел безопасную скорость и интервал, в результате чего столкнулся с задней частью автомобиля Mitsubishi, за рулем которого была 23-летняя девочка.

Мужчину госпитализировали с травмами. К сожалению, он скончался.

"Следователи следственного управления полиции Киевщины по факту ДТП, повлекшего смертельные последствия, начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Кировоградской области столкнулись две легковушки. От силы удара автомобиля превратились в металлолом . В результате ДТП пострадали шесть человек.

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