Полиция Кривого Рога задержала злоумышленника за нанесение тяжелых травм

Фото: полиция Днепропетровской области

Полицейские Кривого Рога сообщили о подозрении мужчине за причинение тяжких телесных повреждений знакомому

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Во время конфликта 39-летний нападающий руками и ногами избил потерпевшего.

Преступление произошло ночью 24 июня в одной из квартир на территории Терновского района города.

Правоохранители установили, что конфликт между знакомыми перерос в драку.

В результате чего 46-летнего мужчину госпитализировали в городскую больницу для оказания медицинской помощи.

Полицейские задержали фигуранта, ранее неоднократно судимого, в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса.

Напомним, что в Харьковской области мужчина получил подозрение. Оказалось, что он угрожал убийством женщине.