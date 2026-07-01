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01 июля 2026, 21:55

Полиция Кривого Рога задержала злоумышленника за нанесение тяжелых травм

01 июля 2026, 21:55
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Фото: полиция Днепропетровской области
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Полицейские Кривого Рога сообщили о подозрении мужчине за причинение тяжких телесных повреждений знакомому

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Во время конфликта 39-летний нападающий руками и ногами избил потерпевшего.

Преступление произошло ночью 24 июня в одной из квартир на территории Терновского района города.

Правоохранители установили, что конфликт между знакомыми перерос в драку.

В результате чего 46-летнего мужчину госпитализировали в городскую больницу для оказания медицинской помощи.

Полицейские задержали фигуранта, ранее неоднократно судимого, в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса.

Напомним, что в Харьковской области мужчина получил подозрение. Оказалось, что он угрожал убийством женщине.

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