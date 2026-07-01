"Вас здесь никто не ждал": убийцы судмедэксперта из Изюма получили приговор суда

Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуроры Харьковской областной прокуратуры доказали вину трех российских окупантов, которые во время захвата Изюма убивали местных жителей за проукраинскую позицию

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Один из осужденных – российский военный, командир боевой машины 27 отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1 танковой армии ВС РФ.

В мае 2022 года он пришел в патологоанатомическое отделение больницы в Изюме. Там находился 70-летний судебно медицинский эксперт Федор Здебский.

После начала полномасштабного вторжения, он остался в городе и помогал оформлять документы для семей погибших украинских защитников.

Когда русский военный представился "племянником Кадырова", Федор Здебский открыто сказал ему: "Кто вас сюда звал? Вас здесь никто не ждал".

После этого оккупант убил его.

Прокуроры также доказали причастность этого же российского военного к еще одному убийству. Вместе с двумя боевиками "ЛНР" он похитил 57-летнего местного предпринимателя, незаконно удерживал его, пытал, а затем убил. Мужчину похоронили под номером 311 на территории массового захоронения в Изюме.

За нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, русский военный приговорен к пожизненному лишению свободы.

Двое боевиков "ЛНР" приговорены к 15 годам заключения. Прокуратура не соглашается с таким наказанием и готовит апелляцию – будет настаивать на пожизненном.

Напомним, что на Днепропетровщине правоохранители раскрыли новые факты военных преступлений высшего военного командования РФ.

Правоохранителям удалось доказать причастность трех российских генералов к систематическим обстрелам Никопольского района, повлекшим гибель и ранения среди мирного населения.