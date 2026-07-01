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01 июля 2026, 20:32

"Вас здесь никто не ждал": убийцы судмедэксперта из Изюма получили приговор суда

01 июля 2026, 20:32
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Фото: Офис Генерального прокурора
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Прокуроры Харьковской областной прокуратуры доказали вину трех российских окупантов, которые во время захвата Изюма убивали местных жителей за проукраинскую позицию

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Один из осужденных – российский военный, командир боевой машины 27 отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1 танковой армии ВС РФ.

В мае 2022 года он пришел в патологоанатомическое отделение больницы в Изюме. Там находился 70-летний судебно медицинский эксперт Федор Здебский.

После начала полномасштабного вторжения, он остался в городе и помогал оформлять документы для семей погибших украинских защитников.

Когда русский военный представился "племянником Кадырова", Федор Здебский открыто сказал ему: "Кто вас сюда звал? Вас здесь никто не ждал".

После этого оккупант убил его.

Прокуроры также доказали причастность этого же российского военного к еще одному убийству. Вместе с двумя боевиками "ЛНР" он похитил 57-летнего местного предпринимателя, незаконно удерживал его, пытал, а затем убил. Мужчину похоронили под номером 311 на территории массового захоронения в Изюме.

За нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, русский военный приговорен к пожизненному лишению свободы.

Двое боевиков "ЛНР" приговорены к 15 годам заключения. Прокуратура не соглашается с таким наказанием и готовит апелляцию – будет настаивать на пожизненном.

Напомним, что на Днепропетровщине правоохранители раскрыли новые факты военных преступлений высшего военного командования РФ.

Правоохранителям удалось доказать причастность трех российских генералов к систематическим обстрелам Никопольского района, повлекшим гибель и ранения среди мирного населения.

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