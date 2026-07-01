Удар Фламінго по заводу з Іскандерами: з'явились нові кадри з Волгограда
Нещодавно українські захисники ракетами Фламінго вдарили по заводу "Титан-Барикади" у Волгограді. На цьому заводі росіяни виробляють "Іскандери"
Про це повідомляють "Схеми", передає RegioNews.
Ці кадри зроблені супутниками компанії Vantor 1 липня. Можна побачити щонайменше два суттєво пошкоджених корпуси російського заводу. Слід зазначити, що на цьому заводі виробляють пускові установки, арителійські системи та компоненти для стратегічних і тактичних ракетних комплексів, зокрема "Іскандер-М", "Ярс" та "Тополь-М".
Нагадаємо, раніше у мережі показали як українські ракети Фламінго атакували завод у Волгограді в РФ. На кадрах можна побачити панораму двох влучань.
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