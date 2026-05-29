29 мая 2026, 11:03

ЕС отреагировал на инцидент в Румынии с российским дроном: что заявили

Урсула фон дер Ляен и Антониу Кошта. Фото: EPA/UPG
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что падение российского дрона на жилой дом в Румынии является свидетельством очередного нарушения Россией еще одной границы

Об этом она написала в соцсети X, передает RegioNews.

Фон дер Ляен выразила полную солидарность с Румынией и ее гражданами.

"Захватническая война России пересекла еще одну границу. Российский беспилотник вторгся на территорию Румынии и нанес удар по густонаселенному району, в результате чего пострадали гражданские лица на территории ЕС", – отметила она.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что Европейский Союз и дальше будет укреплять безопасность и оборонный потенциал, особенно на восточной границе, а также будет усиливать давление на Россию.

На инцидент также отреагировал глава Европейского совета Антониу Кошта. Он осудил нарушение воздушного пространства Румынии и заявил о полной поддержке страны.

"Эскалация действий со стороны России на территории ЕС безрассудна и безответственна", – подчеркнул он.

Кошта добавил, что ЕС продолжит усиливать санкционное давление на Россию и укреплять оборонные возможности, в том числе на восточном фланге.

Напомним, ночью 29 мая, во время российской атаки на Украину, дрон типа "Герань-2" врезался в 10-этажный дом в румынском городе Галац, два человека были госпитализированы, 70 эвакуированы.

В Министерстве иностранных дел Румынии назвали инцидент "серьезной и безответственной эскалацией со стороны Российской Федерации". Там заявили, что впадение дрона в жилой дом является нарушением международного права и пообещали дипломатический ответ.

