29 травня 2026, 11:03

ЄС відреагував на інцидент у Румунії з російським дроном: що заявили

Урсула фон дер Ляєн та Антоніу Кошта. Фото: EPA/UPG
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що падіння російського дрона на житловий будинок у Румунії є свідченням чергового порушення Росією ще однієї межі

Про це вона написала у соцмережі X, передає RegioNews.

Фон дер Ляєн висловила повну солідарність з Румунією та її громадянами.

"Загарбницька війна Росії перетнула ще одну межу. Російський безпілотник вторгся на територію Румунії та завдав удару по густонаселеному району, внаслідок чого постраждали цивільні особи на території ЄС", – зазначила вона.

Очільниця Єврокомісії наголосила, що Європейський Союз і надалі зміцнюватиме безпеку та оборонний потенціал, особливо на східному кордоні, а також посилюватиме тиск на Росію.

На інцидент також відреагував голова Європейської ради Антоніу Кошта. Він засудив порушення повітряного простору Румунії та заявив про повну підтримку країни.

"Ескалація дій з боку Росії на території ЄС є безрозсудною та безвідповідальною", – наголосив він.

Кошта додав, що ЄС продовжить посилювати санкційний тиск на Росію та зміцнювати оборонні спроможності, зокрема на східному фланзі.

Нагадаємо, вночі 29 травня, під час російської атаки на Україну, дрон типу "Герань-2" врізався у 10-поверховий будинок в румунському місті Галац, двоє людей були госпіталізовані, 70 евакуювали.

У Міністерстві закордонних справ Румунії назвали інцидент "серйозною та безвідповідальною ескалацією з боку Російської Федерації". Там заявили, що впадіння дрона на житловий будинок є порушенням міжнародного права, та пообіцяли дипломатичну відповідь.

Руминія РФ війна ЄС російська армія дрон Герань-2 Урсула фон дер Ляєн
