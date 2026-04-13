Украинские военные поразили крупный химический завод в РФ

Силы беспилотных систем подтвердили, что нанесли удар по российскому заводу "Череповец-Азот". Предприятие производит химикаты необходимые для производства взрывчатки

Как передает RegioNews, об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди в соцсетях.

"Приятного Апатита" череповецкому химзаводу – домохозяйственные пасхальные яйца Птиц СБС доставлен", – говорится в сообщении.

Череповец-Азот – это крупный российский химический завод, расположенный в Вологодской области, который входит в холдинг "ФосАгро". 13 апреля 2026 года предприятие потерпело атаку украинских беспилотников, что привело к пожару и, по данным аналитиков, поражение цехов по производству аммиака.

Напомним, в начале апреля украинские военные атаковали важный НПЗ в РФ. Речь идет о "Башнефти-Новойле".