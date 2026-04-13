В ночь 13 апреля враг атаковал Украину 98 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 65 из них - "шахеды"

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08.00 силы ПВО уничтожили или подавили 87 российских беспилотников на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, утром 13 апреля российские войска атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья. Возник пожар.

На Черниговщине из-за ночного вражеского удара без света остались 12 тысяч человек.