Силы ПВО обезвредили ночью 87 российских беспилотников: есть попадания на 9 локациях
В ночь 13 апреля враг атаковал Украину 98 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 65 из них - "шахеды"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08.00 силы ПВО уничтожили или подавили 87 российских беспилотников на севере и востоке страны.
Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение обломков сбитых целей на одной локации.
В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Напомним, утром 13 апреля российские войска атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья. Возник пожар.
На Черниговщине из-за ночного вражеского удара без света остались 12 тысяч человек.