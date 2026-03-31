Россияне потеряли Су-34: член экипажа погиб
В сети распространяют новость о потере россиянами бомбардировщика.
Об этом сообщают российские блоггеры, передает RegioNews.
В сети появились сообщения от российских пропагандистов о том, что РФ лишилась еще одного бомбардировщика Су-34. Пока обстоятельства не раскрываются. Некоторые пропагандисты сообщают, что один из членов экипажа погиб.
Генеральный штаб ВСУ и Воздушные силы Украины информацию об уничтожении вражеского самолета не подтверждали.
Следует отметить, что Су-34 является моделью, которую оккупанты в войне против Украины используют наиболее активно. Стоит такой бомбардировщик от 36 до 50 миллионов долларов.
Напомним, ранее украинские спецназовцы уничтожили в Крыму пусковую установку гиперзвуковых ракет стоимостью более 200 миллионов долларов.