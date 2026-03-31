10:22  31 марта
Во Львове мужчина выбросил телевизор с шестого этажа: он упал на иномарку
08:40  31 марта
Месяц слежки и "охоты": новые детали убийства Игоря Комарова на Бали
08:49  31 марта
В Украине средняя зарплата выросла на 1,2%: кто зарабатывает больше всего
UA | RU
UA | RU
31 марта 2026, 12:41

Дроны 225-го ОШП помогли украинским пленным сбежать из рук оккупантов

Читайте також українською мовою
Скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Операторам дронов 225-го отдельного штурмового полка удалось отбить у находившихся в плену российских оккупантов двух украинских военных, без привлечения пехоты

Об этом сообщили в полку, передает RegioNews.

На видео видно, как оккупанет ведет двух украинских военных со связанными руками между разрушенными зданиями.

После появления дрона россиянин пытался скрыться, но беспилотник нанес удар по зданию, где он спрятался. Через несколько минут пленные смогли сбежать и добраться до безопасного места.

В 225-м ОШП подчеркнули, что операция была выполнена полностью силами дронов, и поблагодарили других подразделений Сил обороны за совместную работу.

Напомним, в начале февраля у Покровска украинские беспилотники также спасли военных от плена. Приближение роя FPV-дронов дезориентировало врага и отвлекло его внимание. Украинским военным удалось вырваться из плена, в то время как русские солдаты пытались скрыться в кустах и траншеях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война военные оккупанты дроны плен
Алексей Гончаренко
Юрий Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »