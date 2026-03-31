Официально эти заявления не соответствуют действительности, сообщает RegioNews со ссылкой на 17-й армейский корпус ВСУ.

По данным украинских военных, в районе Луговского продолжаются боевые действия, ситуация остается сложной. Никаких подтверждений установления полного контроля РФ над территорией пока нет.

Данную информацию также подтверждают аналитики открытых источников.

В то же время, отмечается, что подобные сообщения являются частью информационно-психологических операций (ИПСО). Россия традиционно преувеличивает собственные тактические успехи и использует формулировки типа "освобождения", чтобы создать впечатление завершенных побед.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что РФ сосредотачивает значительное количество сил и средств в Запорожском направлении. оккупанты рассматривают его, как основной. По его словам, сейчас интенсивность наступательных действий вблизи Гуляйполя значительно выше по сравнению с другими направлениями.