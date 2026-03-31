Росіяни втратили Су-34: член екіпажу загинув

У мережі розпосюджують новину про втрату росіянами бомбардувальника.

Про це повідомляють російські блогери, передає RegioNews.

У мережі з'явились повідомлення від російських пропагандистів про те, що РФ втратила ще один бомбардувальник Су-34. Наразі обставини не розкриваються. Деякі пропагандисти повідомляють, що один із членів екіпажу загинув.

Генеральний штаб ЗСУ та Повітряні сили України інформацію про знищення ворожого літака не підтверджували.

Слід зазначити, що Су-34 є моделлю, яку окупанти у війні проти України використовують найбільш активно. Коштує такий бомбардувальник від 36 до 50 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше українські спецпризначенці знищили у Криму пускову установку гіперзвукових ракет вартістю понад 200 мільйонів доларів.