В Киеве разоблачили агентурную сеть РФ, которая планировала убийства военных и волонтеров

В Киеве разоблачена агентурная сеть российской разведки, которая готовила заказные убийства украинских военных и известных общественных деятелей. Ее участников задержали прямо перед совершением преступления

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, координацию осуществлял кадровый сотрудник ГРУ РФ, который определял цели, распределял роли и руководил подготовкой.

К исполнению привлекли четырех человек:

руководителя охранной фирмы,

правоохранителя,

бывшего осужденного,

женщину, которая обеспечивала перевозку.

Группа действовала по четкому плану: один исполнитель должен совершать убийства, другие – отвечали за транспорт, логистику и прикрытие. Еще один участник получал данные из закрытых баз и передавал их представителям РФ.

Для передвижения использовали автомобили с проблесковыми маячками под видом охраны, чтобы беспрепятственно покидать место преступления. Оружие и боеприпасы брали из тайников в Киевской и Черкасской областях. Планировали также убийства с применением взрывчатки, которую должны были закладывать под автомобили.

Группа была задержана накануне подготовки к убийству командира одного из добровольческих формирований в Киеве. Во время обысков изъято оружие, телефоны, сим-карты и другие доказательства.

Участникам сообщено о подозрении по статьям о государственной измене, покушении на умышленное убийство, совершенное по заказу группой лиц, а также несанкционированные действия с информацией.

Действия организаторов, находящихся на территории РФ, дополнительно квалифицированы как покушение на диверсию.

Напомним, на прошлой неделе Служба безопасности сорвала новую попытку россиян совершить серию заказных убийств в Украине. Следствие установило, что фигуранты готовили убийства известных лиц в разных регионах, среди которых советник Министра обороны и волонтер Сергей Стерненко.