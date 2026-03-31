31 марта 2026, 11:17

В Киеве разоблачили агентурную сеть РФ, которая планировала убийства военных и волонтеров

Фото: Прокуратура Украины
В Киеве разоблачена агентурная сеть российской разведки, которая готовила заказные убийства украинских военных и известных общественных деятелей. Ее участников задержали прямо перед совершением преступления

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, координацию осуществлял кадровый сотрудник ГРУ РФ, который определял цели, распределял роли и руководил подготовкой.

К исполнению привлекли четырех человек:

  • руководителя охранной фирмы,
  • правоохранителя,
  • бывшего осужденного,
  • женщину, которая обеспечивала перевозку.

Группа действовала по четкому плану: один исполнитель должен совершать убийства, другие – отвечали за транспорт, логистику и прикрытие. Еще один участник получал данные из закрытых баз и передавал их представителям РФ.

Для передвижения использовали автомобили с проблесковыми маячками под видом охраны, чтобы беспрепятственно покидать место преступления. Оружие и боеприпасы брали из тайников в Киевской и Черкасской областях. Планировали также убийства с применением взрывчатки, которую должны были закладывать под автомобили.

Группа была задержана накануне подготовки к убийству командира одного из добровольческих формирований в Киеве. Во время обысков изъято оружие, телефоны, сим-карты и другие доказательства.

Участникам сообщено о подозрении по статьям о государственной измене, покушении на умышленное убийство, совершенное по заказу группой лиц, а также несанкционированные действия с информацией.

Действия организаторов, находящихся на территории РФ, дополнительно квалифицированы как покушение на диверсию.

Напомним, на прошлой неделе Служба безопасности сорвала новую попытку россиян совершить серию заказных убийств в Украине. Следствие установило, что фигуранты готовили убийства известных лиц в разных регионах, среди которых советник Министра обороны и волонтер Сергей Стерненко.

РФ Киев прокуратура военные волонтеры ГРУ сотрудничество с врагом заказное убийство
Обсуждала, куда россиянам "лучше ударить" ракетами: чиновницы Минкульта сообщили подозрение
30 марта 2026, 13:36
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
