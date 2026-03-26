У Чорному морі атакували танкер РФ
У Чорному морі було атаковано танкер російського тіньового флоту Altura, який перевозив нафту. Влада Туреччини заявила, що судно вразив невідомий морський дрон
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на турецький телеканал NTV.
За даними каналу, Altura атакував підводний безпілотник.
Внаслідок удару судно зазнало пошкодження палуби, містка та машинного відділення, куди почала затікати вода.
На борту танкера у момент удару перебували 27 членів екіпажу. Як стверджується, вони не постраждали.
Нагадаємо, на днях українські військові уразили російське бойове судно вартістю сотні мільйонів доларів. Йдеться про патрульний криголам "Пурга".
