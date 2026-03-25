25 марта 2026, 14:49

Эксперты рассказали, в чем опасность новых атак РФ по Украине

фото: tsn.ua
Россия резко изменила тактику атак по Украине. Теперь вражеские удары растягиваются во времени и комбинируются, а их основная цель – перегрузить и проявить уязвимость украинского ПВО

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

По словам эксперта, РФ применяет тактику "накопления и удара": несколько дней запускается ограниченное количество ракет, а затем следует массированная атака с одновременным использованием большого количества дронов. Такой подход перегружает систему ПВО и усиливает разрушающий эффект.

События 23-24 марта явились примером реализации такого сценария.

ISW также отмечает, что подобные удары часто совпадают с важными дипломатическими событиями.

По мнению аналитиков, Кремль может использовать дефицит систем ПВО, включая Patriot, а также отвлечение международного внимания на Ближний Восток, чтобы усилить воздушные атаки против Украины.

Напомним, 24 марта 2026 года РФ совершила одну из самых массированных атак дронами по Украине. Взрывы звучали во многих регионах Украины, в частности, на западе.

