Скандально відомий олігарх і колишній народний депутат Вадим Новинський залишається головним донором розширення осередків Російської Православної Церкви у Європі

Як передає RegioNews, про це повідомляє LIGA.net із посиланням на співрозмовника у Службі зовнішньої розвідки.

Зазначається, що Новинський зокрема займається впливом і вербуванням українських біженців.

За даними джерела, в 2026 оці Кремль збільшив фінансування проєктів "м'якої сили" за кордоном на 40–45%, але конкретної суми не зміг навести.

Нагадаємо, восени 2025 року прокуратура викрила священика РПЦ, який займався пропагандою. Його виступи активно поширювали через пропагандистські медіа. Це було частиною інформаційно-психологічної операції ворога.