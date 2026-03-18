Екснардеп Новинський спонсорує більшість осередків РПЦ для впливу на українців у Європі
Скандально відомий олігарх і колишній народний депутат Вадим Новинський залишається головним донором розширення осередків Російської Православної Церкви у Європі
Як передає RegioNews, про це повідомляє LIGA.net із посиланням на співрозмовника у Службі зовнішньої розвідки.
Зазначається, що Новинський зокрема займається впливом і вербуванням українських біженців.
За даними джерела, в 2026 оці Кремль збільшив фінансування проєктів "м'якої сили" за кордоном на 40–45%, але конкретної суми не зміг навести.
Нагадаємо, восени 2025 року прокуратура викрила священика РПЦ, який займався пропагандою. Його виступи активно поширювали через пропагандистські медіа. Це було частиною інформаційно-психологічної операції ворога.
В Індії затримали шістьох українців: що кажуть в МЗСВсі новини »
Всі блоги »