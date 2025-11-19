Одобрял оккупацию украинских городов: прокуратура разоблачила священника РПЦ, занимавшегося пропагандой
Правоохранители сообщили о подозрении одному из руководящих священнослужителей РПЦ. Он ответственен за взаимодействие с российскими военными
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.
Отмечается, что священник системно поддерживал российскую агрессию против Украины. Он также называл это "священной войной". Под видом духовной опеки он призвал к боевым действиям. Кроме того, священник одобрял оккупацию украинских территорий.
Его выступления активно распространялись через пропагандистские медиа. Это было частью информационно-психологической операции противника.
Напомним, ранее священник Московского патриархата наладил "схему" переправки мужчин за границу. За свои услуги он просил 13 тысяч евро.
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
21 ребенок пострадал и трое погибли во время обстрела Тернополя
19 ноября 2025, 20:28В Днепре задержан мужчина, который похитил телевизор из поврежденного в результате обстрела заведения
19 ноября 2025, 20:11За Алексея Чернышева внесли 51 млн гривен залога
19 ноября 2025, 19:55Два месяца под арестом: суд продлил арест депутату "ОПЗЖ" за госизмену
19 ноября 2025, 19:42Расходы бюджета Украины увеличились почти на 20%: на что потратили больше денег
19 ноября 2025, 19:35В Харьковской области судили агентку РФ, которая "сливала" данные об украинских военных
19 ноября 2025, 18:45Смертельное ДТП в Житомирской области: водитель сбил женщину на пешеходном переходе
19 ноября 2025, 18:15До 4 очередей отключений: украинцев предупредили о новых ограничениях света 20 ноября
19 ноября 2025, 18:14В Днепропетровской области критически обсох популярный водоем: местные говорят об экокатастрофе
19 ноября 2025, 17:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все блоги »