Иллюстративное фото

Правоохранители сообщили о подозрении одному из руководящих священнослужителей РПЦ. Он ответственен за взаимодействие с российскими военными

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что священник системно поддерживал российскую агрессию против Украины. Он также называл это "священной войной". Под видом духовной опеки он призвал к боевым действиям. Кроме того, священник одобрял оккупацию украинских территорий.

Его выступления активно распространялись через пропагандистские медиа. Это было частью информационно-психологической операции противника.

Напомним, ранее священник Московского патриархата наладил "схему" переправки мужчин за границу. За свои услуги он просил 13 тысяч евро.