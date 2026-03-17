В Индии задержали шестерых украинцев: что говорят в МИД

Индийские СМИ сообщили о задержании шести граждан Украины на территории Республики Индия по подозрению в подготовке терактов

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на комментарий МИД, передает RegioNews.

В ведомстве отмечают, что отсутствуют какие-либо подтвержденные факты причастности указанных граждан к противоправной деятельности.

По данным МИД, 13 марта украинцев задержали по предварительной информации из-за несанкционированного пребывания в штате Мизорам, где посещение иностранцами требует специального разрешения, и возможно незаконное пересечение государственной границы между Индией и Мьянмой.

Сейчас компетентные органы Индии проводят следственные действия.

МИД Украины подчеркивает, что некоторые публикации, в том числе индийские и российские СМИ, содержат манипулятивные утверждения и безосновательно обвиняют граждан Украины.

Детали дела не разглашаются в интересах следствия. Украинские граждане получают правовую помощь и адвокатскую защиту при содействии консульства Украины в Индии.

Дипломаты сообщили, что 16 марта состоялось судебное заседание, на которое прибыли сотрудники посольства Украины в Республике Индия, однако им не предоставили возможность непосредственного общения с задержанными.

По результатам заседания суд принял решение о продлении содержания под стражей до 27 марта.

Ранее издание The Indian Express сообщило, что Национальное следственное агентство Индии (NIA) арестовало семерых иностранцев – шестерых украинцев и одного гражданина США по подозрению в сговоре с целью осуществления террористической деятельности.

