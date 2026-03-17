17 марта 2026, 15:22

В Индии задержали шестерых украинцев: что говорят в МИД

Иллюстративное фото: из открытых источников
Индийские СМИ сообщили о задержании шести граждан Украины на территории Республики Индия по подозрению в подготовке терактов

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на комментарий МИД, передает RegioNews.

В ведомстве отмечают, что отсутствуют какие-либо подтвержденные факты причастности указанных граждан к противоправной деятельности.

По данным МИД, 13 марта украинцев задержали по предварительной информации из-за несанкционированного пребывания в штате Мизорам, где посещение иностранцами требует специального разрешения, и возможно незаконное пересечение государственной границы между Индией и Мьянмой.

Сейчас компетентные органы Индии проводят следственные действия.

МИД Украины подчеркивает, что некоторые публикации, в том числе индийские и российские СМИ, содержат манипулятивные утверждения и безосновательно обвиняют граждан Украины.

Детали дела не разглашаются в интересах следствия. Украинские граждане получают правовую помощь и адвокатскую защиту при содействии консульства Украины в Индии.

Дипломаты сообщили, что 16 марта состоялось судебное заседание, на которое прибыли сотрудники посольства Украины в Республике Индия, однако им не предоставили возможность непосредственного общения с задержанными.

По результатам заседания суд принял решение о продлении содержания под стражей до 27 марта.

Ранее издание The Indian Express сообщило, что Национальное следственное агентство Индии (NIA) арестовало семерых иностранцев – шестерых украинцев и одного гражданина США по подозрению в сговоре с целью осуществления террористической деятельности.

Напомним, летом 2025 года в Польше задержан гражданин Украины . Его обвиняли в работе на российские спецслужбы. Речь идет о вражеских надписях, а также попытках уничтожения или нанесения оскорбительных рисунков на памятниках, унижающих достоинство поляков.

Украина украинцы МИД Индия обвинение терроризм
Смерть Комарова на Бали: полиция прояснила роль его девушки
13 марта 2026, 07:38
Все новости »
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
