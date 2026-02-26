МИД отреагировал на вероятное похищение украинцев на Бали: что сообщили

13:15  26 февраля
Игорь Комаров и блоггер Ева Мишалова. Фото: Instagram/@yeva_mishalova
Посольство Украины в Индонезии не получало официальных обращений по поводу вероятного похищения сынов днепровских бизнесменов Игоря Комарова и Ермака Петровского на острове Бали

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел в ответ на запрос "УП. Жизнь", передает RegioNews.

После распространения информации в соцсетях дипломаты отправили запросы в местные институты и связались с адвокатом одного из возможных пострадавших.

По его данным, клиент покинул Индонезию. Относительно второго человека информации от родных или представителей не поступало.

МИД уточнило, что официального подтверждения инцидента от компетентных органов Индонезии пока нет, но дело находится на контроле.

Как известно, местная полиция Бали проводит расследование вероятного похищения, которое, по данным Bali Post, произошло 15 февраля вблизи поселка Джимбаран, когда мужчины катались на мотоциклах.

Что известно о похищении украинца Игоря Комарова на Бали

20 февраля в сети появилась информация о якобы похищении двух граждан Украины на острове Бали выходцами из Чечни с требованием выкупа в 10 миллионов долларов. По сообщениям, одному из заложников якобы удалось скрыться, а другого содержат и применяют физическое насилие.

Журналист Виталий Глагола со ссылкой на информированные источники сообщил, что речь идет об Ермаке Петровском и Игоре Комарове – сыновьях лиц, которых называют криминальными авторитетами из Днепра. По его словам, Петровскому якобы удалось скрыться, тогда как Комаров, по неподтвержденным данным, оставался у похитителей.

Впоследствии Глагола отметил, что история о похищении двух украинцев на Бали вызывает ряд вопросов. По его словам, ни украинские правоохранительные органы, ни местные индонезийские медиа не сообщали об инциденте, который нетипичен для происшествия такого масштаба.

Открытые источники также не содержали никаких публикаций о требовании выкупа в 10 миллионов долларов или спецоперации полиции Бали.

Глагола предположил, что событие могло быть "информационной постановкой", а его распространение связало с активностью в соцсетях девушки одного из фигурантов. По его словам, в цифровую эпоху громкие скандалы часто используются для увеличения аудитории и создания вирусного эффекта.

