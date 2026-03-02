На Днепропетровщине спасли двух 14-летних парней, застрявших на реке

Фото: ГСЧС

Происшествие случилось вечером 1 марта на реке Днепр в городе Верхнеднепровск

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели получили сообщение, что в льду находятся двое парней. Подростков нашли в 1000 метрах от берега близ улицы Набережной.

Спасатели вместе с работниками водолазной службы добрались до 14-летних парней и доставили их на берег.

Спасенных передали медикам "скорой" для дальнейшей госпитализации.

Напомним, вечером 22 февраля в Днепре мужчина провалился под лед и погиб. Водолазы вытащили тело погибшего из воды.