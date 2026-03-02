Одессу атакуют вражеские беспилотники

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы-каналы.

В городе работает ПВО.

К сожалению, сообщают о попадании в частный сектор.

Как сообщалось, в конце февраля в Одесской области в результате очередной российской атаки пострадали два человека, среди которых – ребенок.