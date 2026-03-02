Ночью россияне атаковали Кривой Рог: в городе произошло несколько пожаров

иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 2 марта враг нанес удар по Кривому Рогу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Александра Ганжу.

"В городе повреждено предприятие. Там произошло несколько пожаров. Пожарные ликвидируют последствия", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

