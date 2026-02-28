Трамп еще не остановил российско-украинскую войну, а уже прибег к второму за последнее время "СВО"

Хоть помните, как убеждал в инаугурационной речи, что при его каденции войн не будет?

Хоть помните, как убеждал в инаугурационной речи, что при его каденции войн не будет?

иллюстративное фото: из открытых источников

После ударов США и Израиля по Ирану многие открыли для себя очевидную вещь – мир настолько глобализирован, что любое обострение раздается во всех точках мира.

Тегеран так и не смог убедить переговорщиков (известных нам Виткоффа и Кушнера), что не будет ничего делать, чтобы не вооружаться и не представлять угрозу как региону, так и персонально интересам США. Когда годами повышаешь ставки, однажды ты все равно оказываешься на кассе.

Эксперты International Crisis Group, которые я читал сегодня, пишут, что окно для деэскалации стремительно сужается. Это означает, что инерция уже работает против очень быстрого и точечного противостояния. И главный вопрос, который висит в воздухе – примут ли США решение о наземной операции в Иране? Здесь легкой прогулки точно не будет. Наземная кампания против страны с 80+ миллионами населения – это не "вышли, зашли, поменяли режим". Могут быть месяцы партизанской войны, миллиарды денег и пока неизвестен финал.

Поэтому сейчас выглядит так, что США приняли решение остановиться на авиации, ракетах, демонстрации силы и тестировании нервов. Полномасштабное вторжение смотрится уже как крайний сценарий.

Как это отразится на Украине?

Первый. Если конфликт расширится, то конкуренция за оборонные возможности возрастет. Это – большой и жирный минус.

Второе – ситуация вокруг Ирана будет отвлекать внимание от нашей войны (мы, кстати, этот этап год назад проходили). Сейчас в топе новостей – Ближний Восток – и сколько это будет продолжаться, неизвестно.

Третье – цена нефти. Любая серьезная турбулентность в Персидском заливе автоматически включает ползучие цены на биржах. А каждый скачок цен – это новая волна экономического давления, в том числе и на нас.

И так Россия уже комментирует, осуждает, возмущается и параллельно в Кремле потирают руки. Ибо для Москвы этот глобальный хаос – не проблема, а среда обитания. И еще – возможность использовать скачок цен на нефть, чтобы исправить часть собственных экономических проблем.

В общем, нужно подходить к новым реалиям без паники, но и с пониманием рисков. Мы уже настолько адаптивны, что нечего лишний раз расстраиваться по неизвестности.

Здесь нужно только понять, как будет качать наших партнеров, особенно европейских; как это будет отражаться на их ресурсах и определить какие сценарии для нас наиболее невыгодны.

Затяжная война США-Иран точно не выгодна нам с любых точек зрения. Мир снова нестабильный. Но для Украины, для нас всех это давно не новость.