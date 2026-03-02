Ночью россияне атаковали Украину 94 ударными беспилотниками

фото: focus.ua

В ночь на 2 марта армия РФ атаковала Украину 94 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов направлений: Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, – рф., Гвардейское – ТОТ АР Крым

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Как сообщалось, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 960 кафиров. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.