11:05  02 марта
В Ровенской области на трассе "Киев-Чоп" загорелся грузовик, движение ограничено
10:33  02 марта
В Киеве посреди дня похитили человека
07:53  02 марта
В Украину идет потепление до +13 градусов
02 марта 2026, 08:16

Ночью россияне атаковали Украину 94 ударными беспилотниками

02 марта 2026, 08:16
фото: focus.ua
В ночь на 2 марта армия РФ атаковала Украину 94 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов направлений: Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск, – рф., Гвардейское – ТОТ АР Крым

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 10 ударных БПЛА на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Как сообщалось, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 960 кафиров. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Ночью россияне атаковали Кривой Рог: в городе произошло несколько пожаров
02 марта 2026, 07:02
Войска РФ продвинулись в Донецкой области
28 февраля 2026, 17:59
Россияне нанесли авиаудар по Запорожской области, есть погибшая
28 февраля 2026, 15:25
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может повредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
02 марта 2026, 12:58
Угрожали ножом и выгнали из салона: на Закарпатье подростки угнали автомобиль знакомой
02 марта 2026, 12:55
Стало известно, сколько домов в Киеве до сих пор остаются без отопления
02 марта 2026, 12:49
Более 600 тысяч за несуществующие дроны: в Киеве будут судить дельцов, которые обманули поставщиков ВСУ
02 марта 2026, 12:40
Извинения по принуждению: в Хмельницком арестовали организатора похищения
02 марта 2026, 12:38
По материалам ГБР будут судить полицейского из Львовщины, который совершил ДТП и оставил пострадавшую без помощи
02 марта 2026, 12:35
В Тернопольской области столкнулись три авто
02 марта 2026, 12:24
Спортсменка из Киева претендует на звание лучшей гимнастки Европы
02 марта 2026, 12:14
В Полтавской области поезд насмерть сбил женщину
02 марта 2026, 12:08
Украина в мире без правил: как выжить, когда международное право больше не защищает
02 марта 2026, 11:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
