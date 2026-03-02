Фото: полиция

ДТП произошло 1 марта около 22:45 в поселке Славское Стрыйского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись квадроциклы BRP 850, которым управлял 44-летнего водителя и CF-MOTO под управлением 31-летнего мужчины. Оба – жители района.

В результате удара водители получили травмы, их госпитализировали.

Установлено, что оба мужчины руководили квадроциклами в состоянии алкогольного опьянения.

По факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

