С сегодняшнего дня НБУ изымает из обращения некоторые банкноты

иллюстративное фото: из открытых источников

Как отмечается, с этой даты банкноты перестанут быть средствами платежа и будут изъяты из наличного обращения. Их нельзя будет использовать при наличных расчетах, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций.

"Граждане будут достаточно времени, чтобы обменять имеющиеся у них банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен. Обменять их на оборотные монеты и банкноты всех находящихся в обращении номиналов можно будет без ограничений и без взимания платы за такой обмен", – добавили в Нацбанке.

Как сообщалось, в марте 2026 года НБУ заменит мелкие банкноты на монеты. В ведомстве отмечают, что банкноты номиналом в 1, 2, 5 и 10 гривен уже почти не используются в розничной торговле.