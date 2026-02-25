17:39  25 февраля
Россияне взорвали дамбу в Донецкой области
17:25  25 февраля
Известный украинский телеведущий мобилизовался в ВСУ
15:59  25 февраля
На Сумщине в результате удара российского дрона погиб опытный спасатель
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2026, 19:55

Отключение света 26 февраля: актуальные графики для всех областей

25 февраля 2026, 19:55
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В четверг, 26 февраля, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В компании напоминают, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – добавили в Укрэнерго.

Напомним, с начала полномасштабной войны РФ совершила почти 6 тысяч атак на энергосистему Украины. Об этом сообщили в Минэнерго.

война Укрэнерго экономика энергетика отключения света
