Фото: СБУ

СБУ задержала в Киевской области еще одного агента российской военной разведки. Злоумышленник готовил новые ракетные атаки россиян по тепловым электростанциям столичного региона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

По данным киберспециалистов СБУ, сначала фигурант получил задание от окупантов скрыто обойти периметр одной из ТЭС, чтобы отследить ее техническое состояние после прошлых обстрелов. Во время вылазки он должен был в режиме реального времени "отчитываться" оккупантам обо всем увиденном на территории энергообъекта с фотофиксацией технологических сооружений и оборудования.

Сотрудники СБУ задержали агента "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи потенциальной "цели". На месте происшествия у него изъяли смартфон, на который он фотографировал внешнее состояние ТЭС.

Задачи ГРУ РФ выполнял 26-летний житель Фастовского района, ранее отбывавший наказание за убийство несовершеннолетней девушки. В поле зрения российских спецслужб рецидивист попал в телеграм-канале по поиску "легких заработков".

За обещание быстрого заработка фигурант согласился скорректировать воздушные атаки врага по энергетической инфраструктуре Киевской области, чтобы обесточить и оставить без теплоснабжения большую часть региона.

В ходе обыска на смартфоне задержанного обнаружили анонимный чат с куратором от ГРУ РФ, с которым он общался в режиме "исчезающих" сообщений.

Агенту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, пожизненный срок заключения получил корректировщик российских ударов по теплоэлектроцентралям Киевщины. Осужденный – 32-летний ИТ-специалист из Киева.