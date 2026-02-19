Фото: СБУ

Правоохранители разоблачили четыре новые схемы уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок в разных регионах Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

За суммы от 12 до 18 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

Так, в Харьковской области "на горячем" задержали 57-летнего дельца, который торговал фиктивными выводами ВВК о непригодности к службе по состоянию здоровья. Фигурант обещал своим клиентам повлиять на знакомых членов комиссии для оформления подделки с последующим снятием с военного учета.

Во Львовской области разоблачили врача местного центра скорой помощи, который продавал уклонистам фальшивые справки об инвалидности. Для реализации сделки медработник привлекал знакомых членов из экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности (бывшая МСЭК).

Также во Львове задержали двух жителей региона, которые за деньги пытались организовать канал нелегального вывоза уклонистов в Евросоюз в багажном отсеке грузовика.

В Хмельнитчине подозрение получили двое фигурантов, организовавших "трансфер" уклонистов к западной границе.

В пакет услуг также входил инструктаж по пути побега в соседнюю страну, дистанционное сопровождение во время пешего пересечения лесных массивов и при необходимости обеспечивали лодками, стремянками или другими средствами для незаконно пересечения границы.

Задержанным сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Как сообщалось, во Львовской области депутат зарабатывал на военнообязанных мужчинах, обещая им влияние на ТЦК за материальное вознаграждение.