18:29  19 февраля
Стало известно, когда в Украину придет тепло
11:14  19 февраля
Стрельба на Буковине: гражданские заблокировали авто полиции
09:08  19 февраля
В Калуше суд признал невменяемой мать, утопившую 3-летнюю дочь
UA | RU
UA | RU
19 февраля 2026, 18:31

До $18 тысяч за "билет" за границу: в Украине ликвидировали очередные схемы для уклонистов

19 февраля 2026, 18:31
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили четыре новые схемы уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок в разных регионах Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

За суммы от 12 до 18 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

Так, в Харьковской области "на горячем" задержали 57-летнего дельца, который торговал фиктивными выводами ВВК о непригодности к службе по состоянию здоровья. Фигурант обещал своим клиентам повлиять на знакомых членов комиссии для оформления подделки с последующим снятием с военного учета.

Во Львовской области разоблачили врача местного центра скорой помощи, который продавал уклонистам фальшивые справки об инвалидности. Для реализации сделки медработник привлекал знакомых членов из экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности (бывшая МСЭК).

Также во Львове задержали двух жителей региона, которые за деньги пытались организовать канал нелегального вывоза уклонистов в Евросоюз в багажном отсеке грузовика.

В Хмельнитчине подозрение получили двое фигурантов, организовавших "трансфер" уклонистов к западной границе.

В пакет услуг также входил инструктаж по пути побега в соседнюю страну, дистанционное сопровождение во время пешего пересечения лесных массивов и при необходимости обеспечивали лодками, стремянками или другими средствами для незаконно пересечения границы.

Задержанным сообщили о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Как сообщалось, во Львовской области депутат зарабатывал на военнообязанных мужчинах, обещая им влияние на ТЦК за материальное вознаграждение.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
СБУ задержание Хмельницкая область Харьковская область Львовская область побег от мобилизации ВВК побег за границу
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
В Украине может появиться новый праздник
19 февраля 2026, 19:05
Стало известно, когда в Украину придет тепло
19 февраля 2026, 18:29
В Киевской области зафиксировали случай бешенства у домашнего кота
19 февраля 2026, 17:59
В Киеве будут судить двух мужчин, которые ради развлечения до смерти забили прохожего
19 февраля 2026, 17:49
Во Львовской области таможенники изъяли спрятанные в автобусе системы Starlink
19 февраля 2026, 17:38
Россияне ударили по ферме на Харьковщине: пострадал мужчина, погибла сотня свиней
19 февраля 2026, 17:22
Водитель BMW устроил дрифт в центре Тернополя
19 февраля 2026, 17:14
Выкрал с площадки: матери вернули трехлетнюю дочь, которую отец вывез из Киева в Молдову
19 февраля 2026, 16:47
Нардеп от ОПЗЖ захватил лес на Закарпатье и построил там базу отдыха
19 февраля 2026, 16:33
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Все публикации »
Остап Дроздов
Виталий Портников
Валерий Пекар
Все блоги »