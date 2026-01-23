07:36  23 января
Пьяный водитель BMW в Киеве сбил пешехода и скрылся – ему грозит до 10 лет
06:29  23 января
В Кировоградской области груз с фуры упал на авто: есть погибший и пострадавший
14:31  22 января
После сильных морозов в Украину придет потепление со снегом
23 января 2026, 09:15

Инцидент на границе: водитель автобуса покинул пассажиров и скрылся в Словакии

23 января 2026, 09:15
Иллюстративное фото: из открытых источников
В четверг, 22 января, около 16:00 на пункте пропуска "Ужгород-Вышнее Немецкое" произошел инцидент с участием рейсового автобуса Кошице-Свалява, следовавшего из Словакии в Украину

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола со ссылкой на очевидцев, передает RegioNews.

По их словам, во время паспортного контроля система "Обериг" зафиксировала, что водитель автобуса находится в розыске. На место вызвали полицию для выяснения обстоятельств.

Как отметил журналист, дальше события разворачивались стремительно. Водитель забаррикадировался внутри автобуса, сдал назад и, промчавшись мимо пограничника, не успевшего поднять барьер, продолжил движение.

В районе зоны duty free, между украинскими и словацкими пограничниками, мужчина покинул автобус с пассажирами и скрылся в направлении Словакии, фактически покинув людей на нейтральной территории.

По имеющейся информации, водитель остался без документов, оставшихся на украинской стороне.

Сейчас мужчина находится под наблюдением словацких пограничников. Вопрос о его передаче украинской стороне пока остается открытым.

Как сообщили источники, автобус марки Setra с регистрационным номером АО6744ИС перевозил пассажиров из Кошице в Сваляву. Сбежавший водитель – гражданин Украины Юрий Иванюк.

Детали дальнейшей судьбы водителя и правовая оценка инцидента выясняются.

Напомним, в прошлом году в конце октября в Закарпатье мобилизованный адвокат протаранил шлагбаумы и скрылся в Венгрии. По данным правоохранителей, это Эдуард Владимирович Пуканыч, 1987 г.р., уроженец с. Большая Бакта Береговского района. 23 июня 2025 года его призвали в ВСУ. Событие расследуют пограничники и правоохранители.

