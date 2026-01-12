Во Львове впервые в Украине запустили 5G-интернет

иллюстративное фото: из открытых источников

В понедельник, 12 января, в центре Львова был запущен пилотный 5G. Основное преимущество этой технологии – скорость передачи данных – около 500 Мбит/с на абонента

Как передает RegioNews, об этом сообщил Михаил Федоров.

Львов становится технологической лабораторией, которая поможет нам отработать все технические моменты перед национальным запуском. Город имеет один из самых высоких показателей проникновения 5G-ready смартфонов в Украине. В настоящее время во Львове построено 20+ базовых станций 5G", – говорится в сообщении.

В январе 5G должен заработать в Бородянке, в феврале – в Харькове, а затем и в других городах Украины.

"Запуск пилота 5G – четкий сигнал мира, что Украина движется к будущему", – добавил Федоров.

Как сообщалось, с 1 января Украина официально присоединилась к единой роуминговой зоне со странами Европейского Союза. Это значит, что украинцы могут звонить, отправлять SMS и пользоваться мобильным интернетом в 27 странах ЕС по своему домашнему тарифу без дополнительных роуминговых платежей.