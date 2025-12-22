В Москве взорвали автомобиль с российским генералом: что известно

Фото: BAZA

В Москве утром 22 декабря прогремел взрыв, в результате которого погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Следственный комитет РФ, передает RegioNews.

Взрыв произошел около 07:00 во дворе жилого дома по улице Ясенева, возле станции метро Домодедовская.

Самодельное взрывное устройство было заложено под сиденьем водителя белого Kia Sorento и сработало, когда Сарваров сел в салон.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное общеопасным способом". Продолжается осмотр места происшествия, отрабатываются разные версии причин убийства.

Следственный комитет РФ заявил об одной из версий, якобы связанной с деятельностью украинских спецслужб.

Сарваров занимал стратегическую должность в Генштабе ВС РФ и участвовал в многочисленных военных кампаниях Кремля, включая боевые действия в Чечне, Осетии, Сирии, а также в полномасштабном вторжении РФ в Украину.

Напомним, в ночь с 20 на 21 декабря на российском военном аэродроме под Липецком украинская разведка уничтожила вражеские истребители Су-30 и Су-27. Примерная суммарная стоимость которых может составлять до 100 миллионов долларов.