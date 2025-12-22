15:19  22 декабря
Завтра в Украине ожидается похолодание и снег
14:29  22 декабря
Пограничники фиксируют очереди на границе из-за рождественско-новогодних праздников
13:29  22 декабря
Во временно оккупированном Мариуполе раздалась серия взрывов
22 декабря 2025, 09:57

В Москве взорвали автомобиль с российским генералом: что известно

22 декабря 2025, 09:57
Фото: BAZA
Читайте також
українською мовою

В Москве утром 22 декабря прогремел взрыв, в результате которого погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Следственный комитет РФ, передает RegioNews.

Взрыв произошел около 07:00 во дворе жилого дома по улице Ясенева, возле станции метро Домодедовская.

Самодельное взрывное устройство было заложено под сиденьем водителя белого Kia Sorento и сработало, когда Сарваров сел в салон.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное общеопасным способом". Продолжается осмотр места происшествия, отрабатываются разные версии причин убийства.

Следственный комитет РФ заявил об одной из версий, якобы связанной с деятельностью украинских спецслужб.

Сарваров занимал стратегическую должность в Генштабе ВС РФ и участвовал в многочисленных военных кампаниях Кремля, включая боевые действия в Чечне, Осетии, Сирии, а также в полномасштабном вторжении РФ в Украину.

Напомним, в ночь с 20 на 21 декабря на российском военном аэродроме под Липецком украинская разведка уничтожила вражеские истребители Су-30 и Су-27. Примерная суммарная стоимость которых может составлять до 100 миллионов долларов.

19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
07 августа 2025
