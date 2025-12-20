Украинские спецназовцы поразили буровую платформу и военный корабль россиян в Каспийском море

фото: ССО

В ночь на 19 декабря подразделения Сил специальных операций поразили нефтедобывающую платформу и военный корабль РФ. Оба судна находились в Каспийском море

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ССО.

Как отмечается, что бойцы Сил спецопераций поразили корабль РФ проекта 22 460 "Охотник".

"Это современные российские патрульные корабли второго ранга, объединяющие возможности для охраны морской границы, патрулирования и контроля морской обстановки. Они оснащены вооружением и оборудованием для выполнения широкого спектра задач в прибрежных водах. Несколько дронов ССО успешно поразили цель", – говорится в сообщении.

Также беспилотники Сил специальных операций поразили буровую платформу на принадлежащем компании "Лукойл" нефтегазовом месторождении.

Уровень повреждений платформы и ее дальнейшая способность к работе уточняются.

