Фото: скриншот

В ночь с 20 на 21 декабря на российском военном аэродроме под Липецком вспыхнул пожар – горели два вражеских драгоценных истребителя Су-30 и Су-27

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает RegioNews.

"В результате операции ГУР МО Украины, непосредственно реализуемой представителем движения сопротивления преступному российскому режиму, оба военных самолета агрессора выведены из строя", – говорится в сообщении.

Примерная суммарная стоимость двух пораженных истребителей может составлять до 100 миллионов долларов.

"Су-27 и Су-30 с бортовыми номерами "12" и "82" удалось сжечь благодаря тщательной подготовке, хладнокровию и профессионализму", – отметили в ГУР.

Планирование спецоперации на аэродроме под Липецком заняло две недели.

"Изученные маршрут патрулирования и график смены часовых позволили незаметно проникнуть на военный объект государства-агрессора, поразить российские "сушки" прямо в защитном авиационном ангаре, а затем беспрепятственно покинуть аэродром", – сообщили в разведке детали операции.

Напомним, в ночь на 19 декабря подразделения Сил специальных операций поразили нефтедобывающую платформу и военный корабль РФ. Оба судна находились в Каспийском море.