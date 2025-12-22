08:23  22 декабря
Во Франковске после уличной драки умер 18-летний парень
07:56  22 декабря
В Виннице столкнулись легковушка и грузовик: трое погибших
18:24  21 декабря
Какая будет погода в первый день недели: прогноз синоптиков на 22 декабря
UA | RU
UA | RU
22 декабря 2025, 08:45

Уникальная операция: ГУР уничтожила вражеские истребители Су-30 и Су-27 под Липецком

22 декабря 2025, 08:45
Читайте також українською мовою
Фото: скриншот
Читайте також
українською мовою

В ночь с 20 на 21 декабря на российском военном аэродроме под Липецком вспыхнул пожар – горели два вражеских драгоценных истребителя Су-30 и Су-27

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает RegioNews.

"В результате операции ГУР МО Украины, непосредственно реализуемой представителем движения сопротивления преступному российскому режиму, оба военных самолета агрессора выведены из строя", – говорится в сообщении.

Примерная суммарная стоимость двух пораженных истребителей может составлять до 100 миллионов долларов.

"Су-27 и Су-30 с бортовыми номерами "12" и "82" удалось сжечь благодаря тщательной подготовке, хладнокровию и профессионализму", – отметили в ГУР.

Планирование спецоперации на аэродроме под Липецком заняло две недели.

"Изученные маршрут патрулирования и график смены часовых позволили незаметно проникнуть на военный объект государства-агрессора, поразить российские "сушки" прямо в защитном авиационном ангаре, а затем беспрепятственно покинуть аэродром", – сообщили в разведке детали операции.

Напомним, в ночь на 19 декабря подразделения Сил специальных операций поразили нефтедобывающую платформу и военный корабль РФ. Оба судна находились в Каспийском море.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГУР аэродром Россия потери россиян истребитель Су-27 Су-30 разведка
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
В Москве взорвали автомобиль с российским генералом: что известно
22 декабря 2025, 09:57
В Киеве отправили за решетку мужчину за ограбление таксиста
22 декабря 2025, 09:52
В Одесской области мужчина во время ссоры ранил знакомого ножом
22 декабря 2025, 09:41
ДТП в Черкасской области: легковушка разбилась вдребезги, есть погибший и пострадавшие
22 декабря 2025, 09:33
Инцидент в центре Кракова: пьяный украинец протаранил забор церкви
22 декабря 2025, 09:26
В Винницкой области расследуют обстоятельства смерти 5-месячного ребенка
22 декабря 2025, 09:20
Авария грузового поезда на Житомирщине могла произойти из-за БПЛА – Укрзализныця
22 декабря 2025, 09:08
Драма выбора нового руководителя ОП
22 декабря 2025, 08:54
ПВО обезвредила 58 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину
22 декабря 2025, 08:54
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Портников
Юрий Касьянов
Все блоги »