Более 1100 оккупантов за сутки: Генштаб обновил данные о потерях врага
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1120 российских захватчиков, три танка, 10 артсистем и 64 единицы автомобильной техники врага. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 197 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 22.12.25 ориентировочно составили:
Напомним, в ночь на 19 декабря подразделения Сил специальных операций поразили нефтедобывающую платформу и военный корабль РФ. Оба судна находились в Каспийском море.
19 декабря 2025
