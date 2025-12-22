У Москві підірвали авто з російським генералом: що відомо

Фото: BAZA

У Москві вранці 22 грудня пролунав вибух, унаслідок якого загинув начальник управління оперативної підготовки Генерального штабу Збройних сил РФ генерал-лейтенант Фаніл Сарваров

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Слідчий комітет РФ, передає RegioNews.

Вибух стався близько 07:00 у дворі житлового будинку на вулиці Ясенева, поблизу станції метро Домодєдовська.

Саморобний вибуховий пристрій було закладено під сидінням водія білого Kia Sorento і спрацював, коли Сарваров сів у салон.

За фактом інциденту порушено кримінальну справу за статтею "вбивство, вчинене загальнонебезпечним способом". Триває огляд місця події, відпрацьовуються різні версії причин вбивства.

Слідчий комітет РФ заявив про одну з версій, нібито пов’язану з діяльністю українських спецслужб.

Сарваров обіймав стратегічну посаду в Генштабі ЗС РФ і брав участь у численних воєнних кампаніях Кремля, включно з бойовими діями в Чечні, Осетії, Сирії, а також у повномасштабному вторгненні РФ в Україну.

Нагадаємо, в ніч з 20 на 21 грудня на російському військовому аеродромі під Липецком українська розвідка знищила ворожі винищувачі Су-30 та Су-27. Орієнтовна сумарна вартість яких може становити до 100 мільйонів доларів.