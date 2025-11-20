16:44  20 ноября
На Полтавщине в пруду обнаружили тело 58-летнего мужчины
15:35  20 ноября
В Черновцах водитель сбил пенсионерку и скрылся с места аварии
13:37  20 ноября
В Украину идет потепление до +20 градусов
20 ноября 2025, 15:11

В Турции приговорили к 25 годам заключения жителя Одессы, сбившего двух грабителей

20 ноября 2025, 15:11
фото: haberport.com
Одессита Дмитрия Чабана, сбившего на авто двух грабителей в Туречине, приговорили к 25 годам лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на решение суда.

Как отмечается, злоумышленники разбили стекло автомобиля украинца, угрожали оружием, стреляли и угнали сумку, в которой было 35 тысяч евро.

Мужчина сразу поехал за ними и сбил их. Грабители погибли.

Как сообщалось, СБУ разоблачила мошеннические колцентры, обманывавшие граждан других стран, в частности Турции. Схема была выстроена так, чтобы создавать иллюзию легальных сервисов, однако на самом деле операторы выманивали средства, обещая выгодные инвестиции или товары.

