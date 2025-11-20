В Турции приговорили к 25 годам заключения жителя Одессы, сбившего двух грабителей

фото: haberport.com

Одессита Дмитрия Чабана, сбившего на авто двух грабителей в Туречине, приговорили к 25 годам лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на решение суда.

Как отмечается, злоумышленники разбили стекло автомобиля украинца, угрожали оружием, стреляли и угнали сумку, в которой было 35 тысяч евро.

Мужчина сразу поехал за ними и сбил их. Грабители погибли.

