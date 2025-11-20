У Туреччині засудили до 25 років ув’язнення жителя Одеси, який збив двох грабіжників

фото: haberport.com

Одесита Дмитра Чабана, який збив на авто двох грабіжників у Туречині, засудили до 25 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на рішення суду.

Як зазначається, зловмисники розбили скло автомобіля українця, погрожували зброєю, стріляли і викрали сумку, в якій було 35 тисяч євро.

Чоловік одразу поїхав за ними і збив їх. Грабіжники загинули.

